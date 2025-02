Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,5%), balza Tenaris, pesa Bps

Ha chiuso in rialzo Piazza Affari la prima seduta della settimana, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,5% a 37.242 punti, in un clima di attesa per le dichiarazioni di Trump sui dazi. In ribasso gli scambi a 3,2 miliardi di euro di controvalore, 1,1 miliardi in meno rispetto a venerdì scorso. Invariato il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 109 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,7 punti al 3,44% e quello tedesco di 1 punti al 2,35 euro.

Gli acquisti si sono concentrati su Tenaris (+4,85%), Interpump (+2,44%) e Ferrari (+2,05%), di cui JpMorgan ha confermato la raccomandazione 'overweight', ossia acquistare oltre il peso del titolo sul listino. In evidenza Iveco (+1,99%), sull'onda lunga dei conti annunciati venerdì scorso e del possibile scorporo delle attività legate alla difesa, seguita da Azimut (+1,94%), che ha diffuso la raccolta di gennaio, A2a (+1,61%), Tim (+1,5%), che ha siglato un accordo con Apple per offrire ai clienti i contenuti di Apple Music ed Apple Tv+. Brillanti Amplifon (+1,46%) e Prysmian (+1,45%), favorita quest'ultima dalla raccomandazione d'acquisto di Hsbc, che ha alzato il prezzo obiettivo a 78 euro.

Sul fronte bancario si segnalano Prese di beneficio su Popolare Sondrio (-4,09%) dopo la corsa di venerdì scorso a seguito dell'offerta pubblica di scambio annunciata da Bper (-1,6%), che ha messo a segno un ulteriore passo indietro.

Pesanti anche Banco Bpm (-1,88%) e Nexi (-1,76%), più caute Mps (-0,97%) e Intesa (-0,21%), in lieve rialzo Unicredit (+0,43%).

Positiva Mediobanca (+0,63%) che ha diffuso i contri trimestrali a borsa chiusa, più brillante Generali (+1,22%). Lieve rialzo Eni (+0,17%) ed Enel (+0,39%), fiacca Saipem (-0,31%).



