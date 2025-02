A2A, la ricarica per auto elettrica integrata nei lampioni

A2A inaugura a Brescia il progetto "City Plug Lamp", i lampioni non solo garantiscono illuminazione ad alta efficienza, ma uniscono la colonnina di ricarica per veicoli elettrici "City Plug". Potranno anche ospitare dispositivi di videosorveglianza, connettività 5G e molto altro.

L'obiettivo è massimizzare l'uso di infrastrutture esistenti senza ulteriore occupazione di suolo pubblico, contribuendo alla transizione verso città più sostenibili e tecnologicamente avanzate.

Nel parcheggio a fianco della fermata della metropolitana di Brescia Due, A2A ha così installato per la prima volta in Italia 8 nuovi pali "City Plug Lamp", con 14 centri luminosi a Led, e ricarica a bassa potenza per veicoli elettrici con 16 prese City Plug. Il progetto, del valore complessivo di 100 mila euro, interamente finanziato e gestito da A2A Illuminazione Pubblica, società del perimetro AEB, con la collaborazione di A2A EMobility, avrà una durata iniziale di 5 anni, con possibilità di rinnovo e prevede la successiva installazione di ulteriori 8 nuovi pali in un'ubicazione che verrà concordata con l'amministrazione comunale.

"Trasformiamo un'infrastruttura essenziale come l'illuminazione pubblica in un motore di innovazione e sostenibilità - ha detto l'a.d di A2A Renato Mazzoncini -.

Questo progetto rappresenta una sintesi perfetta tra tecnologia, efficienza energetica e servizi per la mobilità elettrica, elementi fondamentali per accelerare la decarbonizzazione delle nostre città. Brescia, con questa sperimentazione, apre la strada a un modello replicabile su scala nazionale per rendere le nostre città sempre più smart, sostenibili e a misura di cittadino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA