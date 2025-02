Urso, 'su dazi Europa deve agire per evitare guerra commerciale'

"Credo che l'Europa debba agire piuttosto che reagire, cioè instaurare da subito un confronto nel merito, onde evitare che si possa scatenare una guerra commerciale tra le due sponde dell'Occidente, come accadde anche nel passato, per esempio per la vicenda annosa della diatriba Boing Airbus, che ha compromesso per lungo tempo i nostri rapporti commerciali". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione dell'inaugurazione del Mido a Rho Fiera, Milano, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul peso del possibile impatto dei dazi preannunciati dall'amministrazione statunitense sulle importazioni. "In questo caso, purtroppo sarebbe di ben più alta importanza e significato ben devastante", ha continuato Urso.

Secondo il ministro, quindi, "l'Europa si deve muovere in maniera coesa e certamente il governo italiano, come ha dimostrato Giorgia Meloni in questi due anni, è quello che più convintamente si è mosso per garantire sempre e in ogni contesto la coesione dell'Europa e la sua unità d'intenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA