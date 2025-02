Boschi (Floa), puntiamo al Buy Now Pay Later in negozi 'fisici'

Floa, la fintech del gruppo Bnp Paribas, dopo la crescita del 2024, punta ora a estendere sempre più anche al canale fisico di negozi e agenzie di viaggio il 'Buy now pay later' il servizio che permette di rateizzare in maniera immediata, senza costi o con commissioni minime, i pagamenti.

In una intervista con l'ANSA, il country manager per l'Italia Andrea Boschi sottolinea il buon andamento dell'anno scorso "che ha confermato le previsioni, portando il nostro paese" vicino ai mercati più maturi come il Regno Unito con una crescita a due cifre e un valore che ha raggiunto i 6 miliardi di euro. "Oramai 6 italiani su 10 hanno utilizzato il servizio" e una percentuale crescente vi ricorre spesso, sottolinea.

"Per i prossimi due-tre anni - rileva - la crescita arriverà dal canale fisico dove noi come Floa abbiamo siglato accordi con delle grandi catene di elettronica e dalle agenzie di viaggio.

In questo modo i clienti hanno la possibilità di pagare, oltre che con carta, contanti o siglare un credito al consumo, anche in poche rate con il Buy Now Pay Later in maniera immediata".

Per l'ad comunque il servizio, che sarà gradualmente regolamentato dalle nuove norme Ue, "deve tutelare maggiormente sia i consumatori contro il sovraindebitamento sia gli stessi venditori. Come Floa stiamo appunto mettendo a punto delle soluzioni dove i costi, ora totalmente a carico dei venditori, possano essere frazionati fra i diversi soggetti in modo che siano sostenibili da tutti. Anche attraverso l'introduzione di un costo minimo peraltro, il consumatore ha quella pausa di riflessione prima dell'acquisto, specie se online, che gli permette di tenere meglio sotto controllo le spese".



