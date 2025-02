A Trieste corteo operai e istituzioni per difesa del lavoro

La città di Trieste si mobilità per manifestare contro la situazione di crisi di tre stabilimenti del territorio, Tirso, Flex e U-Blox. Sindacati, istituzioni e lavoratori si sono trovati insieme questa mattina a sfilare in corteo. Alla partenza si contavano circa duemila persone, ma il numero è aumentato poi durante il percorso. I sindacati hanno ricordato che sono a rischio almeno 800 posti di lavoro a causa delle crisi di Tirso, Flex, U-blox e che è necessaria una svolta urgente per salvaguardare sia le famiglie sia il tessuto economico cittadino.

Striscioni sono stati esposti da ogni singolo stabilimento.

Uno per tutti: "Lavoratrici e lavoratori a difesa del lavoro".

Il corteo si snoderà fino al cuore della città, dove si terranno alcuni interventi.



