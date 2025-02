Si riaccende il risiko tlc, Iliad e Poste guardano a Tim

Tim vola in Borsa in attesa dei conti, del nuovo piano e dei rumors di consolidamento per le tlc in Italia. Il cda approverà il mercoledì 12 febbraio il bilancio 2024 mentre la strategia di Pietro Labriola per il triennio sarà presentata al mercato il 13 e gli analisti si aspettano che gli obiettivi vengano centrati.

In Borsa riconquista quota 0,3 euro con un balzo del 6,28% che fa leva anche sulle voci di una trattativa del private equity Cvc con Vivendi per l'acquisto della quota del 24% che i francesi hanno inserito tra le partecipazioni disponibili alla vendita. A Parigi il titolo dell'azionista transalpino sale del 4,5% a 2,83 euro ma nessuno dei protagonisti commenta.

"Il consolidamento non può essere rimandato - commentano gli analisti di Mediobanca - la nuova Commissione europea è destinata ad adottare una posizione più proattiva, sostenendo l'agenda di Draghi, aumentando gli impegni per l'innovazione e facilitando le autorizzazioni alle fusioni. Riteniamo che l'accresciuta rilevanza dell'Ia sia un campanello d'allarme per i responsabili politici dell'Ue, che riflette la necessità di attuare un consolidamento del settore al fine di creare conglomerati in grado di competere su scala globale. In Italia, dopo Fastweb-Vodafone, verranno esplorate altre combinazioni". Di questo consolidamento Iliad vorrebbe essere protagonista, portando in dote la sua rete mobile ma anche Poste si starebbe riaffacciando alla finestra. Il Foglio rilancia l'ipotesi di un interesse della società guidata da Matteo Del Fante, già presente da alcuni anni nel settore con Poste Mobile.

'Per adesso si tratta solo di un'ipotesi allo studio, ma che potrebbe incontrare anche la non contrarietà del governo che considera il settore telefonico come strategico', scrive il giornale e 'si potrebbe presentare come un'alternativa alla trattativa con Iliad anche se la compatibilità di un'aggregazione è tutta ancora da studiare nei numeri'. I francesi invece, nonostante il corteggiamento di Vodafone sia fallito, non hanno smesso di studiare altre opzioni e tra queste anche Tim. Il ritorno e l'intensificarsi dei rumors degli ultimi giorni potrebbero far pensare che il Gruppo, che ha anche dato a Lazard e Mediobanca l'incarico di advisor, sia pronto a passare all'azione anche se ad oggi, secondo quanto si apprende, un'operazione non è ancora stata strutturata. Benedetto Levi e Thomas Reynaud avrebbero presentato la settimana scorsa al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e al capo di Gabinetto di Palazzo Chigi Caputi una visione sul mercato delle tlc e sulla necessità di un consolidamento insieme alle rassicurazioni sui livelli occupazionali e al no a uno spezzatino.

Si parte da qui, ma sulla strada da seguire per arrivare al consolidamento non ci sono ancora ipotesi se non escludere che Iliad possa lanciare un'opa su Tim. Tornando invece ai numeri di Tim, il consensus pubblicato sul sito del Gruppo vede gli analisti attendersi per il 2024 ricavi in crescita del 2,9% a 14,46 miliardi, un'ebitda in aumento dell'8,4% a 4,34 miliardi e un debito in calo a 7,35 miliardi di euro. Per il quarto trimestre in particolare gli analisti si attendono ricavi per 3,73 miliardi (+1,3%) e ricavi da servizi per 3,51 miliardi (+2,8%), con il business Domestic visto in crescita dello 0,9% a 2.481 milioni di euro e Tim Brasil a 1.032 milioni di euro, in aumento del 6,8%.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA