La fiducia dei consumatori Usa cala ai minimi da sette mesi

La fiducia dei consumatori americani, misurata dall'indice Michigan, è scesa in febbraio a 67,8, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 71,8 e ai minimi da sette mesi.

L'economia americana ha intanto creato in gennaio 143.000 posti di lavoro, sotto le attese degli analisti che scommettevano su quota 175.000. Il tasso di disoccupazione è calato al 4%.

I dati sul mercato del lavoro mettono in evidenza come c'è bisogno delle "politiche pro-crescita del presidente Trump". Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt commentando i dati sull'occupazione americana.

"Durante le sue prime settimane" alla Casa Bianca, Donald Trump ha dichiarato "l'emergenza nazionale per rendere l'America di nuovo grande nell'energia, si è impegnato a ridurre la regolamentazione e ha delineato un piano per il maggiore taglio delle tasse per gli americani che lavorano. Trump sta mantenendo le sue promesse sul rilancio dell'economia, sulla creazione di posti di lavoro e per avviare un'età dell'oro per l'America", ha aggiunto Leavitt.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA