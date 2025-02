Il Foglio, interesse di Poste per Tim

Il risiko delle tlc si scalda e, secondo Il Foglio, anche Poste sarebbe interessata a una combinazione con Tim. 'La società guidata da Matteo Del Fante sarebbe interessata a valutare una combinazione con Tim considerato anche che nei servizi telefonici è già presente da alcuni anni con Poste Mobile', scrive il giornale, precisando che 'per adesso si tratta solo di un'ipotesi allo studio, ma che potrebbe incontrare anche la non contrarietà del governo che considera il settore telefonico come strategico'. 'Si potrebbe presentare come un'alternativa alla trattativa con Iliad anche se la compatibilità di un'aggregazione è tutta ancora da studiare nei numeri', aggiunge Il Foglio.

