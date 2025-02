La Banca Popolare di Sondrio ha convocato per martedì 11 febbraio il consiglio di amministrazione "per avviare le attività di propria competenza nell'interesse di tutti gli azionisti e gli stakeholder della banca" in relazione all'offerta di Bper.

Sondrio sottolinea in una nota che l'offerta non è stata "in alcun modo sollecitata, né preventivamente concordata".



