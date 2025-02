Romeo (Dintec), nuove norme sostenibilità per 7.000 aziende

"Nel perimetro della direttiva europea Csrd ci sono oggi in Italia circa 7 mila imprese obbligate alla rendicontazione. Gli obblighi riguarderanno successivamente anche la catena di fornitura, quindi le piccole e medie imprese non direttamente coinvolte negli ambiti normativi". Lo ha detto Antonio Romeo, direttore di Dintec, il consorzio per l'Innovazione tecnologica del Sistema Camerale, intervenendo alla conferenza di apertura della SDGs Leaders UNconference in corso a Milano. "Ci sono una serie di piccoli passi da realizzare per affiancare le imprese in questo percorso. Il primo intervento riguarda la cultura e la consapevolezza, che spesso mancano nelle piccole e medie imprese", ha continuato Romeo spiegando che "bisogna lavorare sulla governance, ma anche su tutti i dipendenti integrando la sostenibilità nella strategia aziendale e non trattandola più come un mero obbligo o una scelta etica".

Secondo Romeo "dobbiamo far capire che è un'opportunità per migliorare gestione aziendale e fare business, mettendo in luce tutti i vantaggi che possono essere ottenuti in termini di risparmio e opportunità di sviluppo in nuovi mercati". Per Romeo, inoltre, occorre "avviare raccolta sistematica e graduale dei parametri di sostenibilità. Molte aziende, ad esempio, non hanno tracciabilità dei propri consumi energetici e delle attività che vengono svolte". Anche "la digitalizzazione può rappresentare un'ulteriore leva di sviluppo".

Sulla normativa dell'Unione europea sulla rendicontazione di sostenibilità è intervenuto anche il managing director di SDGs Leaders Marco Gallo, spiegando che "modelli di cooperazione innovativi e sinergie strategiche sono la chiave per superare le sfide della sostenibilità e trasformarle in opportunità di crescita responsabile" e che "con la normativa Csdr il rischio è che qualcuno perda dei pezzi. E' importante lavorare singolarmente sugli aspetti ambientali, sociali e di governance".



