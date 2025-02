Orsini alla mostra 80 anni Ansa, 'ha accompagnato il Paese'

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha visitato oggi la mostra sugli 80 anni dell'ANSA al museo Maxxi. "Sono contentissimo di festeggiare gli 80 anni dell'Ansa, abbiamo fatto il tour nella storia, su come è cambiato il mondo delle agenzie che hanno accompagnato il Paese nella sua trasformazione". Orsini si è soffermato sui diversi pannelli che raccontano la storia dell'Italia. "E' positivo che il mondo dell'industria sia vicino alla notizia che poi oggi è espressa dagli 80 anni di Ansa".

"I capitoli che mi hanno interessato sono tanti - ha sottolineato - Mi è interessato particolarmente vedere gli inizi dell'Agenzia, come è cambiata con le tecnologie e quanto cambierà ancora ora, ad esempio, con l'arrivo dell'Intelligenza Artificiale". La mostra consente - ha aggiunto - "di ripercorrere la storia nei momenti più importanti che meritano di essere rivisti: a volte cancelliamo alcuni pezzi dei nostri ricordi, come ad esempio il periodo del Covid, mentre invece è importante rivedere cosa è successo, cosa abbiamo fatto, che cosa abbiamo percorso".



