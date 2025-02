A un anno dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, in programma allo stadio San Siro e in occasione del One Year to Go, il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, mobility premium partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici, illuminerà da oggi la facciata della Stazione di Milano Centrale con i colori della bandiera italiana. La proiezione sarà trasmessa in loop dalle 18 a mezzanotte, da oggi all'8 febbraio 2025.



