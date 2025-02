Chiusura in rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori che temono una nuova ondata di freddo e la guerra commerciale innescata dai dazi degli Usa.

Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 2% a 54,50 euro, dopo aver toccato un massimo di giornata a 55,45 euro.

Dall'inizio dell'anno si registra un aumento dell'11,5 per cento.



