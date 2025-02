Ey, nel 2024 in Italia Ipo -41% ma mercato azionario +12%

Il mercato globale delle Ipo ha registrato 1.215 operazioni, con una raccolta di 121,2 miliardi di dollari per il 2024, leggermente inferiore ai livelli del 2023. La seconda metà del 2024 ha registrato una performance migliore rispetto alla prima metà, con il quarto trimestre che ha sovraperformato i tre trimestri precedenti. Questi i principali risultati emersi nel nuovo EY Global IPO Trends 2024.

In Italia "Dopo un 2023 in complessivo miglioramento delle Ipo nel 2024 è proseguito il rallentamento riscontrato nel secondo semestre 2023, registrando un calo sia in termini di numero di operazioni (-41%) che di valore raccolto (-87%), spiega Paolo Aimino, IPO e Capital Markets Leader di EY in Italia, "attribuibile alle incertezze del contesto macroeconomico e alla continua volatilità connessa alle tensioni geopolitiche internazionali, nonostante la buona performance registrata dal mercato azionario italiano (+12%)".

"Le prospettive per il 2025 sono cautamente ottimistiche, sia per il mercato europeo che a livello globale, con una forte pipeline di aziende di vari settori che cercano di cogliere le opportunità offerte da questa rinnovata forza del mercato che potrebbero rappresentare uno stimolo anche per il mercato italiano".

L'India, per la prima volta, è salita al primo posto a livello globale nel volume delle IPO, realizzando quasi il doppio di quelle degli Stati Uniti e due volte e mezzo quelle dell'Europa. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno recuperato il primo posto nel mondo per i proventi delle IPO per la prima volta dal picco del 2021.Anche la valutazione del mercato azionario statunitense ha raggiunto livelli senza precedenti, superando tutti gli altri mercati. Inoltre, nel 2024 il 55% delle quotazioni statunitensi ha riguardato emittenti esteri.

L'inasprimento delle normative nella Cina continentale ha contribuito alla performance delle IPO più debole del decennio in termini di numero di operazioni effettuate. L'Australia ha affrontato il suo più forte calo di volume in oltre 20 anni. E la Malesia ha raggiunto il record degli ultimi 19 anni per numero di IPO, alimentato da un maggiore interesse in ragione delle valutazioni e liquidità.



