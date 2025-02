Confindustria, energia da nucleare costa come da rinnovabili

"Sui costi dell'energia elettrica dal nucleare nessuno oggi può dare una chiara determinazione.

L'unica fonte disponibile è uno studio di Edison con un importante istituto di ricerca, che sostiene che il costo a megawattora del nuovo nucleare è simile a quello delle rinnovabili. Fra pochi mesi noi di Confindustria presenteremo uno studio sul nucleare realizzato insieme ad Enea, che affronterà anche l'aspetto dei costi". Lo ha detto il delegato per l'energia del presidente di Confindustria, Aurelio Regina, in audizione sul nucleare davanti alle Commissione Attività produttive e Ambiente della Camera.

"Per sostenere le rinnovabili negli anni abbiamo speso 200 miliardi di euro degli italiani - ha aggiunto Regina - e dovremo spenderne in futuro altri 80 miliardi. Se investiamo qualche decina di miliardi di euro nel nucleare, ci assicuriamo una fonte di energia che garantisce sicurezza, prezzi bassi e decarbonizzazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA