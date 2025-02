Bper lancia un'ops sulla Popolare di Sondrio

Bper lancia un'offerta pubblica di scambio sulla Banca Popolare di Sondrio.

Lo annuncia l'istituto emiliano in una nota.

L'offerta di scambio totalitaria lanciata da Bper nei confronti della Banca Popolare di Sondrio prevede che vengano assegnate 1,45 azioni di nuova emissione dell'istituto modenese per ogni titolo di quello valtellinese.

La valorizzazioni delle azioni di quest'ultimo, si legge in una nota, ammonta a 9,527 euro, per un controvalore complessivo dell’offerta, in caso di integrale adesione, di 4,32 miliardi di euro. Il premio riconosciuto agli azionisti della Sondrio è pari al 6,6% sulla chiusura di Borsa.



