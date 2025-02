Trenord, circolazione regolare tra le 6 e le 9 di questa mattina

La circolazione dei treni "è stata regolare" fra le 6 e le 9 di questa mattina. Lo riferisce un portavoce di Trenord che sottolinea come nella cosiddetta fascia protetta "sono circolati oltre 350 treni". Al di fuori delle fasce protette secondo l'azienda circola il 10% delle corse.

Trenord ricorda che tra le 18 e le 21 è prevista la circolazione delle corse che figurano nell'elenco dei treni garantiti. In particolare, viaggeranno i treni con orario di partenza dopo le ore 18 e orario di arrivo a destinazione entro le ore 21. Sul sito 'trenord.it' e sull'omonima App l'azienda fornisce le informazioni in tempo reale sull'andamento del servizio.



