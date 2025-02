L'utile di Credit Agricole in Italia nel 2024 a 1,5 miliardi

Il gruppo Credit Agricole in Italia ha registrato nel 2024 un risultato netto aggregato di 1,556 miliardi di euro (+19% a/a), di cui 1,254 miliardi di pertinenza del gruppo che ha realizzato un utile reported di 8,6 miliardi di euro, con ricavi pari a 38 miliardi di euro.

L'attività commerciale in Italia continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all'economia pari a circa 102 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 340 miliardi di euro.

L'utile netto della banca raggiunge, invece, gli 808 milioni di euro (+14% anno). I proventi sono superiori ai 3 miliardi di euro (+1,4% anno su anno). Prosegue lo sviluppo degli impieghi netti in incremento del +2,5% su dicembre 2023.





