Inps,aumenti assegno unico per neogenitori e nuclei numerosi

L'importo dell'assegno unico (Auu) nel 2025 cresce per i bambini che non hanno ancora compiuto un anno, per le famiglie con tre figli e un Isee fino a 45.939,56 euro e per quelle con almeno quattro figli. Lo ricorda l'Inps con una circolare nella quale si chiariscono le regole sull'assegno unico e universale per i figli a carico nel 2025.

L'Inps ricorda che chi ha già una domanda di Auu approvata non dovrà presentare una nuova richiesta, a meno che non abbia ricevuto comunicazione di decadenza, revoca o rifiuto della domanda. È fondamentale, però, segnalare eventuali variazioni come la nascita di un nuovo figlio o il raggiungimento della maggiore età di un figlio. L'Inps invierà apposite notifiche per gestire queste situazioni. L'Auu di febbraio 2025 sarà calcolato con i nuovi importi, mentre gli arretrati per gennaio 2025 saranno erogati a partire da marzo 2025.

L'Istituto segnala che per garantire il corretto calcolo dell'importo, è necessario presentare un nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) per il 2025. Senza un Isee aggiornato, a partire da marzo 2025, verrà erogato solo l'importo minimo. Tuttavia, presentando l'Isee entro il 30 giugno 2025, gli importi saranno ricalcolati e verranno corrisposti eventuali arretrati. La richiesta dell'Isee può essere effettuata tramite il Portale unico Isee, l'App Inps Mobile o attraverso un Patronato.

A partire dal 1° gennaio 2025, l'importo dell'Auu e le relative soglie Isee saranno adeguati in base all'aumento del costo della vita (+0,8% nel 2024). I genitori co figli con meno di un anno di vita avranno un aumento del 50% dell'assegno fino al compimento di un anno. Le famiglie con almeno 3 figli e Isee fino a 45.939,56 euro: avranno un aumento del 50% per i figli tra 1 e 3 anni. Le famiglie con almeno 4 figli avranon un aumento fisso di 150 euro al mese.

C'è inoltre una maggiorazione transitoria (gennaio-febbraio 2025): per chi ha un Isee fino a 25.000 euro e ha ricevuto l'Assegno per il Nucleo Familiare (Anf) nel 2021.



