Fincantieri, maxi ordine da 9miliardi per Norwegian Cruise

Fincantieri si è aggiudicata la commessa più grande della sua storia, la realizzazione di quattro maxi navi da crociera per conto della Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), per un valore di 9 miliardi di euro secondo stime di mercato. Si tratta delle navi più grandi mai costruite per la Norwegian e che, come anticipato ad aprile 2024, rappresenteranno il top della flotta della compagnia. Oggi la Lettera di Intenti firmata con Norwegian e annunciata l'8 aprile scorso, si è trasformata in un ordine per la costruzione di 4 nuove navi. Per una stazza lorda di circa 226mila tonn, le unità saranno costruite nei cantieri di Monfalcone.



