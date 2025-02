Borsa: l'Europa resta incerta in attesa dazi Usa, Milano -0,6%

Mercati azionari del Vecchio continente sempre incerti in attesa che si chiarisca il quadro sui dazi commerciali minacciati dagli Stati Uniti: la Borsa peggiore è di qualche frazione quella di Milano che cede lo 0,6% anche sotto il peso delle prese di beneficio dopo la corsa di ieri sulla Ferrari , che scende del 2,3% a 438 euro.

In calo comunque dello 0,5% Francoforte, dello 0,4% Amsterdam e dello 0,2% Parigi. Bene invece Madrid (+0,8%), sostenuta dal Banco Santander che corre del 7% a 5,3 euro dopo utili record nel 2024, con un ottimo quarto trimestre.

L'euro sale dello 0,2% contro il dollaro riprendendo quota 1,04, con i rendimenti sui titoli di Stato europei sempre in calo e quello sul Btp italiano a 10 anni sotto il 3,5%. Bitcoin calmo sui 97mila dollari.

Oro sempre forte a correggere i suoi massimi storici e tentare quota 2.900 dollari. Sul fronte dell'energia, il gas dopo una partenza in lieve calo sale di un punto percentuale a 52,7 euro al Megawattora, mentre il petrolio è fiacco (-0,5%), provando a tenere quota 72 dollari al barile.

In Piazza Affari tra i titoli principali, vendite anche su Prysmian che cede il 2,3%, con Generali sempre debole in calo di circa un punto percentuale. Piatta Mediobanca, in rialzo di mezzo punto percentuale Banco Bpm e dello 0,7% Mps.



