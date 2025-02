Affondano le vendite di Tesla in Europa, -59% in Germania

Le vendite di Tesla affondano in Germania, dove lo scorso mese sono crollate del 59% a 1.277 vetture, il livello più basso dal luglio 2021. Per il colosso delle auto elettriche non è andata meglio in Francia, dove ha sperimentato un calo del 63%, e nel Regno Unito, dove invece sono scese del 12%. L'avvio a rilento del 2025 per Tesla può essere attribuito a vari fattori, fra i quali - secondo gli osservatori - le posizioni politiche di Elon Musk e le intrusioni nelle vicende europee.

