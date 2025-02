Garante: 'Fasce di garanzia per i treni anche nei festivi'

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Trenord, mercoledì 5 febbraio sciopera l'Orsa, bus per Malpensa - Notizie - Ansa.it

Il sindacato Orsa ha indetto uno sciopero per il servizio ferroviario regionale in Lombardia tra le 3 di mercoledì 5 e le 2 di giovedì 6 febbraio, compresi i servizi per l'aeroporto di Milano Malpensa. (ANSA)