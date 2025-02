Euro in calo sulla valuta americana questa mattina in avvio di giornata. La moneta unica europea risalita dopo i minimi registrati ieri, è scesa questa mattina dello 0,38% rispetto alle quotazioni di ieri sera a new York e passa di mano quota 1,0308 sul dollaro. Nessuna sensibile variazione sullo yen con l'euro a 160,300



