Comparini, 'per Thales Alenia Space riconoscimento mondiale'

V. 'Luna, da Thales Alenia Space... delle 18:39' Il contratto di Thales Alenia Space con il Mohammed Bin Rashid Space Centre, per la progettazione e lo sviluppo del modulo emiratino Airlock che sarà agganciato alla stazione spaziale cislunare Lunar Gateway - commenta Massimo Claudio Comparini, managing director della space business unit di Leonardo e presidente di Thales Alenia Space, è "un importante riconoscimento a livello mondiale per il settore spaziale nazionale, sinonimo di assoluta eccellenza tecnologica, giunto pochi giorni dopo l'assegnazione all'Italia dello sviluppo del primo lander lunare europeo, Argonaut. L'Italia e tutto il suo ecosistema industriale di filiera e scientifico, sotto la guida delle nostre istituzioni e dell'Agenzia Spaziale Italiana, conferma il proprio impegno nel portare eccellenza e innovazione made in Italy sulla Luna ed oltre, rafforzando il proprio ruolo nella cooperazione internazionale e l'ambizione nel traguardare nuove conquiste scientifiche e tecnologiche".

Leonardo - aggiunge Comparini - con le sue avanzatissime tecnologie robotiche, di strumentazioni scientifiche, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e le sue joint venture Telespazio e Thales Alenia Space, consolida sempre più un ruolo di primo piano nel campo dell'esplorazione lunare come testimoniato dallo sviluppo della prima infrastruttura di comunicazione e navigazione lunare con il progetto Moonlight dell'Agenzia Spaziale Europea, guidato da Telespazio, e lo studio del primo modulo pressurizzato per la superficie lunare, il Multi Purpose Habitat guidato da Thales Alenia Space Italia nel quale studieremo anche i concetti dei primi data center spaziali.

Senza dimenticare la guida e le tecnologie avanzatissime per la missione robotica verso Marte, ExoMars 2028".



