Piazza Affari volatile, poco dopo l'apertura in rialzo, sul rimbalzo di St (+3,03%) e Tim (+1,4%) con Barclays che alza il target price, gira in calo. A trainare al ribasso il listino sono Campari (-1,7%), Prysmian (-1,13%), Ferrari (-1,3%) sempre sui timori per i dazi americani.

In frenata anche i titoli del risiko bancario con Mps che cede lo 0,7%, Mediobanca lo 0,7%, Generali lo 0,16%, Unicredit lo 0,3% e Banco Bpm lo 0,29 per cento.



