Borsa: Europa in calo, timori per la guerra dei dazi

Girano in calo i listini in Europa ancora sulle preoccupazioni per i dazi commerciali statunitensi, che hanno messo in ombra le relazioni positive sugli utili.

L'indice Stoxx Europe 600 cede lo 0,3%, Londra perde lo 0,23%, Milano lo 0,25%, Francoforte lo 0,09%, Parigi oscilla sulla parità (+0,05%) mentre anche i futures azionari statunitensi scendono.

Tra i titoli in evidenza Vodafone che scivola in calo del 6,5% dopo i conti del trimestre e le attese per i ricavi in Germania più deboli nella seconda metà dell'anno. A Milano Campari cede l'1,7% ed Eni l'1,5 per cento. Da segnalare il tonfo di Ferragamo (-4%) dopo l'addio dell'ad Marco Gobbetti.





