Si apre cauta la seduta sulle Borse in Europa, con l'indice Stoxx Europe 600 invariato, Londra in calo dello 0,25%, Parigi in rialzo dello 0,2% e Francoforte dello 0,22 per cento dopo il calo della vigilia che ha visto i settori esposti alle tariffe statunitensi, come i produttori di automobili, colpiti dalle vendite.



