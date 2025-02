Bdm Banca, utile netto 2024 sale a 22,4 milioni

Bdm Banca (gruppo Mediocredito centrale) chiude il 2024 con un utile netto in crescita a 22,4 milioni di euro rispetto ai 9,87 milioni di euro dello scorso anno. Lo si legge nella nota al termine derl cda.

La banca segnala come siano in corso di cessione (con offerte vincolanti già ricevute a fine 2024) ulteriori crediti deteriorati per un totale annuo di euro 183,4 milioni, "in anticipo rispetto agli obiettivi del Piano industriale grazie anche alla finalizzazione della operazione Pegasus".

All'utile dell'ex banca Popolare di Bari ha contribuito l'aumento del margine di intermediazione pari a 342 milioni di euro (+13,9% rispetto) spinto dal margine di interesse (+19,7% a 236,01 milioni di euro) e le commissioni nette (+0,8% a 101,26 milioni di euro); Le rettifiche di valore nette per rischio di credito sono salite a 59,57 milioni di euro.

Gli impieghi netti a clientela (non considerando i titoli di debito "Htc" e le operazioni con Cassa Compensazione e Garanzia) passano da 5.560,08 milioni di euro di fine 2023 a 5.657,26 milioni di euro al 31 dicembre 2024 (+1,7%). "Il trend degli impieghi conferma il percorso di rilancio operativo della banca, con erogazioni effettuate per circa 4 miliardi di euro dal 2021 (anno di ingresso di BdM Banca nel gruppo Mcc), di cui oltre 1 miliardo nel 2024. Le erogazioni dell'ultimo anno sono state assistite da garanzie reali o istituzionali per oltre il 75% dei volumi; inoltre, le erogazioni a clientela con profilo di rischio più elevato hanno riguardato meno del 5% del totale dei nuovi finanziamenti.

I crediti deteriorati verso clientela presentano un valore contabile netto di 212,23 milioni di euro (rispetto a 256,79 milioni di euro a fine 2023).

Cresce la raccolta totale da clientela (al netto delle operazioni con cassa compensazione e garanzia) di un +5,5%.



