Dall'oro al rame, metalli in calo su timori guerra commerciale

Sono in calo i prezzi dei metalli. Lo spettro di una guerra commerciale scatenata dai dazi imposti dagli Stati Uniti sta scuotendo i mercati delle materie prime, sulle quali incide anche dal rafforzamento del dollaro.

Dopo i record della scorsa settimana, il prezzo spot dell'oro arretra dello 0,39% a 2.787 dollari al barile, quello dell'argento è a 32 dollari l'oncia, in calo dello 0,76%. Il più penalizzato è il rame che perde l'1,64% a 420,90 dollari per libbra, seguito dal platino a 967,13 dollari l'oncia, in calo dell'1,57%.



