Borsa: Milano chiude in calo con l'auto, in luce Tim e Mps

Avvio di settimana in negativo per le Borse con l'effetto dazi da parte di Trump che pesa tra l'altro sull'automotive.

Milano tiene più di altre Piazze con il Ftse Mib che chiude a -0,69% ma resiste sopra quota 36mila punti.

Sul listino sono in evidenza Tim (+1,4%) e Mps (+1,42%), quest'ultima nel pieno del risiko bancario dopo l'offerta su Mediobanca (-0,79%).

Lente poi su Generali (+0,33%) che si avvicina ai massimi mentre Unicredit (-0,7%) è emersa con il 4,1% del capitale.

Seduta sotto pressione per Stellantis (-4,5%), Pirelli (-3,3%). Male anche Saipem (-3,4%), StM (-3%) e Nexi (-2,8%).





