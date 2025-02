Unicredit al 4,1% di Generali

E' del 4,1% la partecipazione che UniCredit detiene nel capitale sociale di Generali, quota acquisita nel tempo sul mercato. Lo rende noto la banca in un comunicato nel quale spiega che "la quota è un puro investimento finanziario della banca che supera in modo significativo le sue metriche di rendimento e ha un impatto trascurabile sul CET1.

Una quota addizionale pari a circa lo 0,6% è detenuta come sottostante dell'ordinaria attività per i clienti e relative coperture".

UniCredit "non ha un interesse strategico in Generali e rimane pienamente concentrata sull'esecuzione del piano UniCredit Unlocked, sull'offerta di scambio in corso su Banco BPM e sull'investimento in Commerzbank".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA