Giorgetti, 'i dazi Usa preoccupano, l'Europa si difenda'

I dazi di Trump sono una misura che "preoccupa, è già accaduto in passato, lo ha fatto anche l'amministrazione Biden. E' utilizzato come strumento di politica industriale da parte degli Usa per riportare delle produzioni negli Usa". Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margina di un incontro pubblica nella sede della Provincia di Varese. "L'Europa inizi a immaginare degli strumenti per difendere le produzioni che esistono in Europa e in Italia. Ci diano strumenti per difendere la nostra industria che altrimenti rimane stritolata dalla concorrenza che viene dall'Asia o dagli Usa. Strumenti ce ne sono tanti per esempio un uso più intelligente della tassazione ambientale che è stato un clamoroso autogol per tutta l'industria dell'automotive", ha proseguito Giorgetti.



