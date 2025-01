Salvini, intesa Fs a Messina conferma che ponte è strategico

"La realizzazione del Ponte sullo Stretto si conferma strategica per riqualificare, investire e migliorare il territorio, anche in aree che negli ultimi anni non hanno avuto l'attenzione che invece meritano. La nostra convinzione è che il ponte sarà un modello per tutta Europa e non solo, garantendo benefici economici a tutta Italia".

Lo afferma in una nota il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, dopo la firma del protocollo d'intesa per il potenziamento infrastrutturale e la rigenerazione di aree del gruppo Fs a Messina.

Comune di Messina, Regione Siciliana, Stretto di Messina, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per il potenziamento infrastrutturale e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie del Gruppo Fs Italiane nel territorio comunale di Messina. Lo si legge in una nota.

Si tratta di "uno strumento utile a prevedere un riassetto, per fasi, delle aree suddette, dismesse o di futura dismissione, anche tenendo conto dell'assetto infrastrutturale previsto a seguito della realizzazione del Ponte sullo Stretto, attraverso l'attuazione di iniziative di collaborazione, nel comune intento di attivare un processo coordinato di rigenerazione urbana" e con come obiettivo "migliorare l'integrazione modale e ricucire gli spazi urbani con il waterfront delle aree coinvolte".

"L'accordo prevede l'istituzione di una cabina di regia e un tavolo tecnico con l'obiettivo, tra gli altri, di definire gli interventi di valorizzazione e riuso temporaneo dei compendi immobiliari ferroviari siti nell'ambito del territorio di Messina, nonché individuarne priorità e strumenti di attuazione - viene riportato - e si inserisce in uno scenario di sviluppo di ampio respiro e riveste particolare valenza strategica, contribuendo a valorizzare l'impegno di Rfi e del gruppo Fs nell'inclusione dell'area dello Stretto di Messina nel corridoio Ten-t Scandinavo-Mediterraneo e creando nel contempo opportunità di rigenerazione del territorio urbano e suburbano, nonché di riqualificazione ambientale".



