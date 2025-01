Meloni, i proprietari di casa non sono 'nemici di classe'

"I proprietari di casa non sono 'nemici di classe', ma persone comuni che hanno acquistato ciò che hanno con il proprio lavoro e i propri risparmi. Questa è la ragione che ci ha spinto, in questi anni, a prevedere una serie di norme che vanno in questa direzione, non ultimo quanto previsto dal pacchetto sicurezza all'esame del Parlamento. Norme di buon senso, che rivendichiamo e che servono anche a garantire quel diritto all'abitare di cui molti si riempiono la bocca".

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio in occasione della conferenza organizzativa nazionale di Confedilizia.

"Quando il proprietario di un immobile chiede lo sgombero del proprio appartamento occupato abusivamente, non sta alimentando lo scontro sociale o facendo qualcosa di illegittimo ma sta semplicemente chiedendo che i suoi diritti abbiano la tutela che meritano". ha aggiunto Meloni.

"È una narrazione profondamente sbagliata - afferma la premier - che è stata utilizzata per alimentare uno scontro ideologico e che noi abbiamo sempre contestato"



