Con l'ok Ue al via i bonus per assumere giovani e donne

"La Commissione europea approva le nuove misure con cui l'Italia sostiene l'occupazione di donne e giovani e apre la strada per l'approvazione dei decreti attuativi dei bonus giovani e donne previsti dal decreto Coesione" del 2024.

Così il ministero del Lavoro in una nota. Le disposizioni notificate alla Commissione prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro per l'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato e di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego nel semestre precedente. L'esonero ha un tetto di 500 euro al mese per lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne.

"L'approvazione da parte della Commissione europea delle nostre misure in favore di donne e giovani contenute nel decreto Coesione costituisce un successo per il governo Meloni e una grande opportunità per il Paese intero. Potremo dare nuovi strumenti ai giovani e alle donne per entrare nel mondo del lavoro e dalla combinazione delle varie misure contiamo di creare fino a 180.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato".

Lo afferma la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, dopo il via libera ai nuovi bonus stimando l'impatto delle disposizioni autorizzate dalla Commissione Ue. "Come abbiamo detto in occasione dei numeri record sull'occupazione in Italia, raggiunti in questi due anni di governo, c'è ancora tanto da fare e proprio giovani e donne sono i veri valori aggiunti che possono dare un'ulteriore spinta", rimarca la ministra, "alla partecipazione di sempre più italiani al nostro mondo del lavoro, rafforzando così il nostro tessuto produttivo".

Calderone rivolge quindi un ringraziamento a "tutti gli uffici, i funzionari e i dirigenti del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in particolare l'ufficio legislativo, per aver raggiunto questo traguardo così importante per il nostro Paese. Un sentito ringraziamento anche alla nostra Rappresentanza permanente a Bruxelles per il prezioso contributo al risultato".



