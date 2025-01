Von der Leyen, 'il 5 marzo il piano industriale per l'auto'

La Commissione europea presenterà il 5 marzo il piano d'azione industriale per l'automotive. Lo ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen in occasione dell'avvio del Dialogo strategico sul futuro del comparto.

"L'industria automobilistica europea si trova in un momento cruciale. La sosterremo durante la sua profonda transizione" per portarla a "prosperare in Europa e competere con successo sulla scena mondiale", ha sottolineato la leader tedesca.

"La storia delle automobili è stata scritta in Europa. Il suo futuro deve continuare a essere costruito in Europa", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA