Racing Force insieme ad Adidas e Mercedes nella F1

Racing Force si rafforza nella F1: a partire dal 2025 Omp, con un accordo plurienale fornirà ad Adidas, entra nel circuito al fianco di Mercedes-Amg Petronas, le tute, i guanti, scarpe e anche l'abbigliamento intimo con elevati standard di prestazioni e sicurezza per i piloti e la scuderia. Il gruppo genovese (il quartier generale è a Ronco Scrivia) è già fornitore delle tute (Omp) e dei caschi (Bell) per la FIA, la Federazione Internazionale organizzatrice dei campionati, e già il 70% dei piloti (14 su 20) indossano caschi Bell.

Omp è uno dei quattro brand di Racing Force, insieme ai caschi Bell, ZeroNoise (i dispositivi high tech, con sede a Pisa) e Racing Spirit (l'abbigliamento ispirato al mondo del motorsport) ma la storia inizia proprio lì, nel 1973 con i fratelli genovesi Claudio, Roberto e Piergiorgio Percivale.

Realizzarono il primo rollbar per la macchina da rally che guidava lo stesso Roberto, poi altri accessori fino allo sbarco in Formula 1. Il nome di Omp si lega a Senna, poi a Schumacher e il 23 aprile 1989, resta nella memoria, il pilota della Ferrari Gerhard Berger nel corso del Gran Premio di San Marino di Formula 1 esce indenne da un incidente che vede la sua monoposto andare in fiamme, protetto da una tuta Omp.

Nel 2008 la famiglia Percivale, dopo la morte di Piergiorgio, cede le proprie quote societarie ai fratelli Paolo e Alberto Delprato (gruppo Saye).

Nel 2019 Omp compra ZeroNoise, una startup italiana di sistemi audio e video per caschi e nasce Racing Force (2021) che li riunisce e acquista il ramo 'automobilismo' dell'americana Bell, storico produttore di caschi per il motorsport. I 9 mesi del 2024 si sono chiusi con ricavi per 50,8 milioni (+2%) e la raccolta ordini del terzo trimestre, secondo le comunicazioni di fine ottobre, confermava una crescita mid-single-digit".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA