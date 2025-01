Nel 2024 Mergers and acquisitions a 2.100 miliardi dollari (+3%)

Dopo un 2024 "segnato da incertezze geopolitiche e da cambiamenti nelle politiche fiscali e monetarie globali, il panorama delle fusioni e acquisizioni (M&A, Mergers and acquisitions) sembra pronto per una ripresa".

Lo afferma un report di Boston Consulting Group, secondo il quale l'anno scorso il valore globale delle operazioni di M&A ha registrato una timida crescita, raggiungendo 2.100 miliardi di dollari, con un aumento del 3% rispetto al 2023.

"Il calo dell'inflazione, la riduzione dei tassi di interesse e la ripresa delle valutazioni aziendali nella seconda metà del 2024 hanno contribuito a rafforzare le aspettative di un'accelerazione dell'attività M&A nel 2025", spiega lo studio di Boston Consulting Group. Nel 2024, il valore delle operazioni di M&A in Europa ha raggiunto i 483 miliardi di dollari, con un aumento del 16% rispetto al 2023. Nel contesto europeo il mercato si è mostrato disomogeneo, con una crescita concentrata in alcuni mercati, come Regno Unito e Francia. La crescita riguarda molti settori, con il comparto finanziario tra i protagonisti della ripresa in questa geografia, con annuncio di grandi operazioni, anche 'crossborder'.

"Stando all'ultimo nostro Sentiment Index il comparto continua la sua ripresa, passando da un sentiment minimo di 66 nel dicembre 2022 a 77 di gennaio - commenta Enrico Tanduo, Managing director e partner di Bcg - anche se il valore rimane ancora inferiore alla media decennale di 100, indicando come il mercato presenti ancora un potenziale di ulteriore sviluppo. Il Nord America e l'Europa stanno trainandola crescita, mentre la regione Asia-Pacifico continua a mostrare segnali di debolezza dovuti all'incertezza economica e alle tensioni geopolitiche", conclude Tanduo.



