I ricavi preliminari di Brembo nel 2024 sfiorano 4 miliardi

Il consiglio di amministrazione di Brembo ha esaminato i risultati preliminari per l'anno 2024. In uno scenario globale complesso, segnato dalle notevoli difficoltà del settore automotive in particolare in Europa, Brembo ha realizzato nel 2024 ricavi preliminari pari a 3.841,2 milioni, stabili rispetto ai 3.849,2 milioni del 2023.

Anche il margine operativo lordo (Ebitda) preliminare, che ammonta a 661,6 milioni, è in linea con il dato dell'anno precedente e con la guidance dichiarata al mercato, rappresentando il 17,2% dei ricavi. I risultati consolidati del gruppo saranno resi noti il prossimo 18 marzo, a seguito dell'approvazione del bilancio annuale.

"Questi risultati preliminari confermano la solidità del modello di business di Brembo, nonostante i tempi difficili per il settore", afferma il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi.

"La nostra forza - aggiunge - risiede nella continua innovazione e nella passione delle nostre persone, che ogni giorno lavorano con grande impegno per mantenere il gruppo all'avanguardia. Nel 2024 abbiamo continuato a investire per rafforzare la nostra presenza industriale a livello globale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA