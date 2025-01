Finita la missione di Santanchè in Arabia Saudita

È giunta a termine la missione della ministra del Turismo Daniela Santanchè in Arabia Saudita, iniziata il 27 gennaio con l'inaugurazione del Villaggio Italia allestito a Gedda, per la prima tappa in terra saudita del veliero Amerigo Vespucci nei suoi 93 anni di storia. Dopo aver incontrato a Riad il suo omologo del Regno dell'Arabia Saudita Ahmed Al Khateeb, a Gedda Santanchè ha preso parte all'evento "Italia e inclusione: la persona al centro", voluto dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, e all'appuntamento "The Tourism Wonders of Italy and the Milano-Cortina Winter Olympics 2026", organizzato dal ministero del Turismo ed Enit, nel quale sono intervenuti anche l'ambasciatore italiano Carlo Baldocci e Gianluca Caramanna.

Tutte attività mirate allo sviluppo delle relazioni diplomatiche tra Italia e Arabia Saudita, nell'ottica del potenziamento dei rapporti turistici tra le due nazioni, che già allo stato attuale risultano promettenti: nel 2023, oltre 200mila viaggiatori sauditi hanno scelto di visitare l'Italia, con un 78% per motivi personali e un 22% per ragioni d'affari.

"La prima storica tappa del Vespucci in Arabia Saudita ci ha fornito una grande occasione di promozione italiana all'estero, all'interno di un contesto dal respiro e dalla visibilità internazionali, dove abbiamo avuto modo di incontrare partner di rilievo globale, avviare nuovi progetti e discutere opportunità e strategie concrete per attrarre più turisti sauditi in Italia - commenta la ministra del Turismo -. Aprirsi a nuovi mercati è importante, fondamentale, soprattutto quando questi sono particolarmente ricchi di potenzialità come lo è l'Arabia Saudita - una realtà altospendente e in forte ascesa economica e turistica. L'obiettivo - prosegue Santanchè - è diffondere e rafforzare la nostra offerta turistica anche attraverso nuove alleanze e il dialogo con le Nazioni partner, contribuendo così alla costante valorizzazione del brand 'Italia'".



