Emirates Sky Cargo, +22,4% le esportazioni dall'Italia

In forte aumento le esportazioni e importazioni si Emirates Sky Cargo dall'Italia, principalmente tramite l'hub di Malpensa. Come spiega una nota nel periodo novembre 2023 - ottobre 2024 "sono state esportate dal Belpaese oltre 33 mila tonnellate di beni per una crescita del +22,4% rispetto all'anno precedente.

Emirates SkyCargo ha registrato un aumento significativo dei prodotti importati in Italia per un totale di oltre 27 mila tonnellate rispetto alle 15 mila tonnellate dell'anno precedente, con una crescita che si attesta intorno all'81%.

"Milano Malpensa si conferma hub leader per le esportazioni e le importazioni da e per l'Italia, con importazioni ed esportazioni che si equivalgono. Dall'aeroporto di Milano Malpensa è partito oltre il 53% delle esportazioni di Emirates SkyCargo in Italia e il 64% dei beni importati nel nostro Paese da Emirates SkyCargo sono arrivati presso l'aeroporto lombardo" rieva il comunicato.

La compagnia rileva come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e India siano mercati chiave per l'esportazione dall'Italia; Hong Kong, India ed Emirati Arabi Uniti per l'importazione.

"La crescita di Emirates SkyCargo in Italia è in linea con l'andamento globale della nostra compagnia che nell'ultimo anno ha registrato un notevole incremento delle importazioni e delle esportazioni." ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates Italia. "La forte domanda dei clienti per i prodotti specializzati di Emirates SkyCargo e l'eccellente rete di operazioni cargo e di stiva hanno visto aumentare i rendimenti di questa divisione".



