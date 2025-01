Von der Leyen, 'sul green deal manteniamo la rotta'

"Restiamo sulla rotta" per il Green Deal. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa. "C'è lo stesso obiettivo, ma vogliamo raggiungerlo meglio e più velocemente e per questo dobbiamo ridurre la complessità. Parlate con le aziende". "La modernizzazione, la mobilità guidata dal software, l'elettrificazione, dell'industria automobilistica - ha spiegato ad esempio - sono i mercati del futuro, ma per arrivarci, cerchiamo di essere meno complessi, meno complicati e più veloci".



