Terna inaugura a Tunisi l'Innovation zone sull'energia

Terna, la società che gestisce la rete elettrica italiana, ha inaugurato in Tunisia l'Innovation zone, un laboratorio di formazione specialistica per contribuire al progresso del settore energetico nel Paese africano. Lo comunica una nota. Innovazione, formazione e condivisione di conoscenze sono gli elementi base del progetto, che consolida i legami fra Italia e Tunisia nell'ambito del Piano Mattei.

L'iniziativa è legata ad Elmed, la prima interconnessione elettrica in corrente continua tra Europa e Africa, che sarà realizzata da Terna e Steg, il gestore tunisino della rete elettrica e del gas, con un cavo sottomarino di 200 km.

Terna e Steg hanno inoltre l'Accordo di Cooperazione per nuove sinergie a favore della transizione energetica e digitale nell'area del Mediterraneo, rafforzando l'integrazione fra Europa e Africa.

La prima iniziativa dell'Innovation Hub sarà il lancio, nel mese di febbraio, di una call for startup per selezionare nuove imprese tunisine innovative e, a seguire, l'avvio di un programma di crescita dedicato alle realtà più promettenti attive nei settori legati alla transizione energetica e digitale.

Quello di Tunisi è il secondo Innovation Zone di Terna a livello globale, dopo l'avamposto di innovazione situato a San Francisco, che lavora a supporto delle startup italiane in Silicon Valley.



