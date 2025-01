Quotazioni del petrolio senza sensibili variazioni in avvio di giornata: il greggio Wti passa di mano a 73,73 dollari al barile con un calo frazionale dello 0,05% sulle quotazioni di ieri sera a New York. Il Brent è a quita 77,39 dollari al barile, in calo dello 0,13% .



