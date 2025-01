Mps recupera in Borsa (+4%), positiva Mediobanca

In Piazza Affari accelera Mps che, dopo una partenza più calma, è arrivata a una crescita fino al 4% a un massimo di giornata di 6,5 euro, per poi frenare su un rialzo tra il 2 e il 3%. Si tratta di una chiara inversione di tendenza per un titolo che resta piuttosto volatile dopo l'annuncio dell'Ops su Mediobanca, dalla quale la banca toscana ha finora archiviato sedute negative.

In rialzo anche il titolo di piazzetta Cuccia, che cresce dell'1,3% a quota 16 euro. Nel giorno del Cda sul piano triennale, Generali scende dello 0,2% a 29,8 euro.



