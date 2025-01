IWB per i 10 anni in Borsa 'regala' dividendo e bonus

Italian Wine Brands celebra i 10 anni dalla sua quotazione in Borsa. Per questa occasione speciale, la società ha convocato l'assemblea degli azionisti che ha approvato la proposta del Consiglio di amministrazione di distribuire un dividendo straordinario pari a 0,5 euro per azione "in considerazione dell'eccezionale percorso di crescita e di creazione di valore realizzato dalla società" ai dipendenti invece un premio straordinario di 1.000 con la prossima retribuzione.

"Abbiamo mantenuto la promessa fatta al momento della quotazione: quella di diventare un soggetto aggregatore nel frazionato mondo del vino italiano, per competere ad armi pari con i principali competitors mondiali. E abbiamo mantenuto anche la promessa con i nostri azionisti, moltiplicando la capitalizzazione di Borsa. Il nostro viaggio, però, non è finito" commenota Alessandro Mutinelli, presidente e ceo di IWB.

"Vogliamo, possiamo e dobbiamo sostenere la nascita di altri campioni di impresa sul modello IWB, favorendo l'incontro costruttivo tra risparmio e progetti imprenditoriali italiani ambiziosi" sottolinea invece Simone Strocchi, consigliere di IWB e promotore con Electa Ventures dell'operazione di quotazione nel 2015.



