Inps, con rivalutazioni 2025 pensioni minime a 617 euro

Per le pensioni inferiori o pari al trattamento minimo dal primo gennaio 2025 c' è un incremento del 2,2%, pari a 13,27 euro che porta gli assegni a 616,67 euro al mese. Lo precisa l'Inps in una circolare sulla base di quanto previsto dalla legge di Bilancio. L'Inps chiarisce che il trattamento minimo è fissato a 603,40 euro, grazie al recupero dell'inflazione pari allo 0,8%, salvo conguagli. L'Istituto ricorda che recupereranno lo 0,8% (il 100% dell'aumento dei prezzi) le pensioni pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo (quindi fino a 2.394,44 euro lordi al mese).

Tra quattro e cinque volte il trattamento minimo si recupererà il 90% dell'inflazione, quindi lo 0,72%. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo (2.993,06 euro lordi al mese) si recupererà il 75% dell'aumento dei prezzi quindi lo 0,60%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA