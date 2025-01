Completato il piano Banda Ultra Larga in Fvg

La copertura in fibra ottica FTTH ha raggiunto 181 piccoli comuni in Fvg. L'infrastruttura, che rimane di proprietà dello Stato, è realizzata e gestita in concessione da Open Fiber, che si è aggiudicata i bandi pubblici indetti da Infratel. In applicazione del piano, in Friuli Venezia Giulia Open Fiber ha costruito oltre 3000 km di fibra ottica e reso disponibili per l'attivazione del servizio di connettività un totale di circa 160 mila unità immobiliari e oltre 800 sedi della Pubblica Amministrazione tra scuole, ospedali, ambulatori, uffici comunali, biblioteche, stazioni di forze dell'ordine.

Sebastiano Callari, assessore regionale al Patrimonio, ha sottolineato che "questo importante risultato è stato possibile grazie soprattutto agli investimenti della Regione che ha realizzato sul proprio territorio una rete in fibra ottica che, con 1.600 km di dorsale e oltre 500 km di rete di accesso nelle città e nelle zone industriali, connette più di 1.300 sedi pubbliche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA