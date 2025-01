Borsa: Milano cresce (+0,5%) con l'Europa, debole Parigi

Piazza Affari affronta la boa di metà giornata in leggero rialzo, sostanzialmente in linea con le altre Borse europee. L'indice Ftse Mib sale infatti dello 0,5%, con Amsterdam che è nettamente il listino migliore della giornata (+1,2%) grazie soprattutto alla corsa di Asml (+8% con le conferme dei target 2025 dopo il boom di DeepSeek) e dei gruppi dei semiconduttori.

Positiva dello 0,8% la Borsa di Madrid, dello 0,7% Francoforte e dello 0,1% Londra, con Parigi in calo dello 0,2% appesantita da Lvmh (-5% a 712 euro dopo i conti), che trascina con sé il settore del lusso. Nella capitale francese bene comunque EssilorLuxottica, con il titolo del gruppo italo-francese che sale dell'1,4% a 263 euro, aggiornando ancora il suo record storico e raggiungendo i 120 miliardi di capitalizzazione.

A Milano tra i titoli principali proseguono forti Iveco (+4%) e Prysmian (+3%), con Mps che cresce del 2,5% a 6,36 euro. Sale dello 0,6% a 30,14 euro Generali nel giorno del Cda e riduce i guadagni Mediobanca (+0,5% a quota 15,86). Deboli con il lusso Campari (-1,3%) e Moncler, che scende dell'1,4%.

In attesa delle decisioni della Fed che con ogni probabilità prenderà una pausa dal calo dei tassi e delle trimestrali Usa di giornata, l'euro scende dello 0,3% contro il dollaro a quota 1,04, mentre lo spread tra Btp e Bund a 10 anni sale marginalmente a 108 punti base.

Nel settore energia, il gas cresce del 3% a 49,7 euro al Megawattora, mentre il petrolio è limato di mezzo punto percentuale poco sopra i 73 dollari al barile.



